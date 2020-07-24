У курортній Рибаківці спалах коронавірусу: виявили 15 хворих



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У Рибаківці нові випадки захворювання на коронавірус, однак закривати курорт не збираються

Місцеві медики запевняють, що ситуація під контролем

Ситуація з захворюванням на коронавірус у курортному селищі Рибаківка, що на Миколаївщині, повністю контрольована і не несе загрози відпочивальникам. У цьому запевнив головний лікар Центру медико-санітарної допомоги Коблево Віктор Чернега.

«На сьогодні у нас офіційно підтверджено 15 випадків захворювання на коронавірус. З них четверо приїжджих та 11 мешканців нашого селища. В обласній інфекційній лікарні перебуває четверо людей, їх стан середньої важкості, всі інші – на самоізоляції, хворіють у легкій або безсимптомній формі», - повідомив Чернега.

Він також зазначив, що наразі повністю проведено обстеження контактних осіб, таких було 53. З них позитивний тест отримали 6. Звідси і цифра - 15 хворих, спочатку таких було лише 9.

«Всі хворі взяті під посилений контроль, небезпеки захворіти, якщо ви дотримуєтеся правил карантину, немає», - запевнив головлікар.

У свою чергу, староста села Рибаківка Олександр Антоненко стверджує, що місцева влада та підприємці роблять все необхідне, щоб дотримуватися карантинних норм та правил безпеки.

Раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в Рибаківці зафіксовано спалах коронавірусу і відпочивальникам варто відмовитися від поїздки туди.

Коронавірус в Україні

Всього 62823

Одужали 34886

Хворіють 26366

Померли 1571

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Зазначимо, що за минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Як вже відомо, за минулу добу на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.