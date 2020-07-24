У Збройних силах - 17 нових випадків зараження коронавірусом



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На сьогоднішній день на Covid-19 хворіє 147 військовослужбовців

У Збройних силах України станом на ранок 24 липня на коронавірус хворіє 147 осіб, з них 17 нових випадків зафіксовано за останню добу. Про це Командування Медичних Сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 24 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 147 осіб», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що всього за час пандемії одужало — 565 осіб, летальних випадків — п'ять. На ізоляції перебуває 411 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 16 осіб.

«За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», — додається у повідомленні.

Так, з них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 14 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Зазначимо, що за минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Як вже відомо, за минулу добу на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.