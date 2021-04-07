Спецперепустки у Києві: стало відомо, хто отримав і скільки

Київський міський голова розповів про роздачу карантинних перепусток

Майже 500 тисяч спецерепусток на проїзд у громадському транспорті столиці під час карантину вже видано Департаментом транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу. Він також розповів, хто саме отримав спецперепуски.

«Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже 500 тисяч перепусток для проїзду в громадському транспорті працівників підприємств критичної інфраструктури, тих, хто забезпечує життєдіяльність міста. Такої кількості перепусток достатньо!», – підкреслив Кличко.

За його словами, перепуски, зокрема, видали:

Закладам охорони здоров’я та фармацевтики – 152 тисячі;

Сфері промисловості (підприємствам з виробництва та реалізації продуктів харчування, оборонної галузі, машинобудування) – 104 тисячі;

Центральні органи виконавчої влади, державні та комунальні установи та організації отримали загалом 81 тисячу спецквитків;

Військовослужбовці, рятуальники, правоохоронці, органи судової системи – 72 тисячі;

Підприємства житлово-комунального господарства – 46 тисяч;

Працівникам ЗМІ видали – 4700 спецперепусток;

Закладам культури, релігійної та ритуальної сфери – 2700.

«Нагадаю, через велику кількість заявок ми терміново друкували додатково 100 тисяч спецперепусток. Тимчасові незручності виникли через те, що видавали їх в вихідні. Але, в понеділок та вівторок всі, хто потребував, отримали ці документи», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час попереднього онлайн-брифінгу минулого тижня показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

У пʼятницю, 2 квітня, Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу спецквитків.

Також працівники аптек поскаржились, що отримали лише третину від потрібних їм перепусток.

Крім того, Офіс президента назвав недопустимою ситуацію у Києві через те, що документи для проїзду не змогли вчасно отримати всі працівники критичної інфраструктури міста.

Учора стало відомо, що департаменти КМДА перестали видавати спецперепустки через відсутність бланків.