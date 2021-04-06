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    У департаменті КМДА закінчилися перепустки (фото)

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    Оголошення про відсутність перепусток з'явилося на одному з департаментів Київської міськдержадміністрації - У департаменті КМДА закінчилися перепустки (фото)
    Оголошення про відсутність перепусток з'явилося на одному з департаментів Київської міськдержадміністрації

    Кияни скаржаться, що не можуть отримати документ протягом кількох днів

    У транспортному департаменті КМДА закінчилися спецперепустки на користування громадським транспортом під час карантину. Фото відповідного оголошення розмістив паблік «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

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    У департаменті КМДА закінчилися перепустки (фото)
    У департаменті КМДА закінчилися перепустки (фото)

    «Видача спеціальних перепусток на громадський транспорт у Департаменті транспортної інфраструктури завершена у зв’язку з їх закінченням», – йдеться в оголошенні. Також тут розміщено фото людей, що прийшли за документами.

    «Дуже дивне відчуття, коли столична влада не може забезпечити лікарів папірцем, розміром з пачку сірників, а ми ще просимо якихось підвищень заробітної плати... Конкретно у цій черзі стоять і лікарі, і працівники оборонної промисловості. Мусять стояти, бо вже завтра до місця своєї роботи вони просто не зможуть доїхати. І це в той час, як в нашій країні триває війна та епідемія, а саме ці люди стоять в чергах без перепусток», – пише автор повідомлення.

    Раніше в цьому ж пабліку було розміщено відео черги за перепустками, що утворилась в приміщенні департаменту по вулиці Басейній.

    «Це не черга до Епіцентру. Всі ці люди всього лиш бажають отримати спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Деякі кажуть, що вже другу добу стоять у черзі», – написав автор відео.

    До речі, станом на сьогодні, 6 квітня, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА видав містянам 69 062 спецперепусток. Про це повідомила пресслужба департаменту у Facebоок.

    Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

    Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

    Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

    У пʼятницю, 2 квітня, Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу спецквитків.

    Крім того, Офіс президента назвав недопустимою ситуацію у Києві через те, що документи для проїзду не змогли вчасно отримати всі працівники критичної інфраструктури міста.

    Теги: Київ час
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