Київська влада видасть близько 400 тисяч спецперепусток, які діятимуть до 16 квітня

Приватний і комунальний транспорт у місті буде працювати як і раніше

Київська міська влада підготує близько 400 тисяч спецперепусток, щоб організувати обмежений доступ громадян в транспорт з 5 до 16 квітня. Про це в ефірі програми «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ» повідомив перший заступник київського міського голови Микола Поворозник.

За словами чиновника, місто орієнтувалося на минулорічний досвід. «Ми беремо до уваги досвід минулого року, було видано близько 400 тисяч спецперепусток. Нам потрібно буде зробити приблизно в такій же кількості і в ці дні. Минулого разу, коли зупинявся транспорт, це також було зроблено за 3-4 дні» — розповів Поворозник.

Також він зазначив, що це будуть не іменні перепустки без жодних захисних знаків, і наголосив, що міська влада усе одно сподівається «на свідомість тих, хто буде пересуватися громадським транспортом».

Поворозник запевнив, що друкувати перепустки будуть в тому числі і у вихідні дні 3 і 4 квітня, щоб до понеділка забезпечити ними критично важливі підприємства. Порядок отримання перепусток КМДА вже оприлюднила.«Ми вже приймаємо заявки, друкуються перепустки, з п’ятниці починаємо їх видавати. Переконаний, що ми за 3 дні всім, кому треба буде бути в понеділок на роботі, видамо ці перепустки», — розповів Поворозник.

Також він додав, що і приватний, і комунальний транспорт у місті буде працювати як і раніше, але зазначив, що надалі можливе коригування кількості транспорту на вулицях.

Тим часом, Кличко показав спецперепустки на транспорт та розказав, кому їх видаватимуть