«Київтеплоенерго» перевірило співробітників щодо торгівлі спецперепустками

З сьогоднішнього дня київським транспортом можна користуватися лише за перепусками

Раніше столичний департамент попросив поліцію зупинити торгівлю фальшивими документами

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» заперечує причетність своїх співробітників до торгівлі спецперепустками на міський транспорт під час локдауну. Як повідомляється на сайті компанії, за результатами оперативної перевірки підприємство з’ясувало, що продавці нелегальних фейкових перепусток не є його працівниками, а перепустки, які пропонують на дошках оголошень в мережі, є минулорічними.

«Щоб унеможливити будь-які зловживання, на підприємстві запроваджено додаткові заходи для підвищення контролю за використанням спецперепусток. Після завершення карантинних обмежень спецперепустки КП «Київтеплоенерго» підлягають обов’язковому поверненню. Перепустку працівник має повернути персонально», – йдеться в повідомленні.

КП «Київтеплоенерго» як підприємство критичної інфраструктури 2 квітня отримало спецперепустки для проїзду персоналу в громадському транспорті. Щоб забезпечити перепустками персонал до понеділка, 5 квітня, упродовж суботи та неділі триває заповнення бланків перепусток і їхнє оформлення згідно зі встановленим порядком.

Також у повідомленні нагадується, що спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна лише за умови пред’явлення службового посвідчення, або паспорту, або посвідчення водія та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.

Крім того, Департамент транспортної інфраструктури звернувся через сайт КМДА до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу спецквитків. У разі виявлення таких обʼяв необхідно оперативно повідомляти Департамент транспортної інфраструктури КМДА за номером (044) 366-63-05 або телефонувати у поліцію за номером 102.

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Загалом планується роздати близько 400 тисяч перепусток.

Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.