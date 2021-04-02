Кличко показав спецперепустки на транспорт та розказав, кому їх видаватимуть

Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками

Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як вигладатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

«Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Наголошую, спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Нагадаю, такі перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові», – сказав Кличко та зауважив, що порядок отримання перепусток розміщено на офіційному сайті КМДА. Усього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тисяч.

«Ми не будемо зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів. Бо наше головне завдання – забезпечити пересування містом людей, від яких залежить життєдіяльність столиці», – додав мер.

Він зазначив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють з наповненням – 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

«Метрополітен у період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками», – наголосив Віталій Кличко.