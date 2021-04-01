У КМДА пояснили, як отримати спецперепустки для проїзду у транспорті

Проїзд у громадському транспорті і метро в Києві здійснюватиметься за спецперепустками з 5 квітня

Заяви від фізичних осіб щодо спецперепусток прийматися не будуть

З 5 квітня проїзд у громадському транспорті і метро в Києві буде здійснюватися тільки за спецперепустками. Столична влада міста пояснила, як їх отримати.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Для того, щоб отримати документ керівник підприємства повинен надіслати лист директору департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міськради.

У листі необхідно вказати:

назва підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства із зазначенням розташування- адреси та району. Києва;

контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

У КМДА зазначили, що кількість обмежена, а заяви від фізичних осіб прийматися не будуть.

Листи із заявою на отримання спецперепустки на транспорт необхідно подавати до Департаменту транспортної інфраструктури за адресою: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх, або на електронну пошту: [email protected]

Раніше стало відомо як у метро перевірятимуть спецперепустки.

Також у КМДА розповіли як працюватиме транспорт на час карантину.

Тим часом, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус в Києві не покращиться, місцева влада може продовжити після 16 квітня жорсткий карантин.