Третина київських аптек може закритися через локдаун

В професійній асоціації звинувачують міську владу у відмові видавати перепустки

Кожна третя аптека в столиці може зачинитися до кінця дії суворих обмежень на пересування у місті. Про це йде мова в заяві Аптечної професійної асоціації України.

У ній також зазначається, що така ситуація склалася через відмову видавати аптекарським закладам перепустки для проїзду у громадському транспорті в необхідній кількості.

«На території Києва діє майже 1500 аптек, що забезпечують громадян лікарськими засобами. У кожній аптеці працює приблизько 10 осіб. Ми розуміємо, що перепусток обмежена кількість, тому увесь технічний та адміністративний персонал виключили зі списків. Для отримання перепусток ми подали списки лише провізорів і фармацевтів для безперебійного забезпечення киян ліками. Але з усієї кількості поданих заявок нам видали лише третю частину. Це означає, що в аптекарів є два шляхи: тимчасово скоротити кількість працюючого персоналу в аптеках або закрити кожну третю аптеку. Але обидва варіанти не відповідають інтересам киян, оскільки створять безмежні черги до аптек, штучний дефіцит на лікарські засоби та масову паніку на цьому тлі. Це є неприпустимим у період карантину, коли кількість хворих росте у геометричній прогресії, а ліки купити буде складно. Тому ми закликаємо київську владу піти на зустріч аптекарям та інтересам киян в цілому і забезпечити аптекарям безперешкодний проїзд до своїх робочих місць», – закликав директор Аптечної професійної асоціації України Володимир Руденко.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

У пʼятницю, 2 квітня, Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу спецквитків.

Також Офіс президента назвав недопустимою ситуацію у Києві через те, що документи для проїзду не змогли вчасно отримати всі працівники критичної інфраструктури міста.

Сьогодні один із департаментів КМДА заявив про зупинку в оформленні перепусток через брак бланків.