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    Спецпризначенці затримали у центрі Києва «закладчика» наркотиків

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    У хлопція вилучили&nbsp;<span lang="UK">згортки з наркотичною речовиною</span> - Спецпризначенці затримали у центрі Києва «закладчика» наркотиків
    У хлопція вилучили згортки з наркотичною речовиною
    Фото: Нацполіція

    Хлопець зізнався, що підробляв «закладчиком»

    Біля стадіону «Динамо» бійці полку поліції особливого призначення №2 помітили підозрілого молодика помітили. Коли наряд наближався до парубка для перевірки, він почав тікати. Правопорушника швидко затримали та вилучили у нього згортки з наркотичною речовиною, попередньо - амфетаміном. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці доставили зловмисника до територіального управління поліції. Під час спілкування зі слідчими хлопець зізнався, що підробляв «закладчиком». За його словами, у мережі Інтернет він знайшов оголошення про те, що потрібна людина, яка зможе залишати у схованках заборонені речовини. Саме у момент розкладання товару в обумовлених місцях його і помітили правоохоронці.

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    Спецпризначенці затримали у центрі Києва «закладчика» наркотиків
    Спецпризначенці затримали у центрі Києва «закладчика» наркотиків
    Спецпризначенці затримали у центрі Києва «закладчика» наркотиків

    Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

    У рамках розслідування правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до розповсюдження та збуту заборонених речовин.

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