Масове виробництво кокаїну обвалило ціни на наркотик



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Основне світове виробництво кокаїну зосереджено в Колумбії

У 2017 році виробництво кокаїну зросло на 25%, ніж роком раніше, і в два рази більше, ніж в 2014

Виробництво кокаїну в світі в 2017 році досягла рекордного рівня, що призвело до обвалу цін на цей наркотик в США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на доповідь Управління ООН з наркотиків і злочинності.

З документа випливає, що в 2017 році виробництво кокаїну зросло майже до 2 тисяч тонн, що на 25% більше, ніж роком раніше, і в два рази більше, ніж в 2014. Це призвело до того, що роздрібні ціни на наркотик падають в США третій рік поспіль.

Тим часом оптові ціни в США в період з 2007-го по 2017 рік також значно впали. Вартість кілограма наркотику знизилася з 31 тисячі доларів до 28 тисяч. Нижча ціна на цей наркотик тільки в Португалії - 27,7 тисячі доларів (34,3 - у 2007-му).

Оптові ціни на кокаїн протягом 10 років значно впали і в інших країнах, серед яких Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція і Великобританія.

Зросли ціни за цей час тільки в Швейцарії, Люксембурзі і Фінляндії, випливає з доповіді.

У доповіді наголошується, що основне світове виробництво кокаїну зосереджено в Колумбії.