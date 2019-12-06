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    У Києві чоловік покликав жінку на побачення і показав труп з пакетом на голові (фото, відео)

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    На місці працювали екіпажі поліції, слідчо-оперативні групи&nbsp; - У Києві чоловік покликав жінку на побачення і показав труп з пакетом на голові (фото, відео)
    На місці працювали екіпажі поліції, слідчо-оперативні групи 
    Фото: Інформатор

    Жінка повідомила в поліцію про моторошну подію

    У ніч на п’ятницю, 6 грудня, в поліцію звернулася жінка і заявила про страшну подію. Вона стверджувала, що в квартирі на вулиці Зодчих, 68 вона бачила труп жінки. На місце направили правоохоронців.

    Повідомлення в поліцію надійшло близько 3:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли прибули правоохоронці, то інформація підтвердилася. В одній з квартир на 14 поверсі в коморі знаходився труп з пакетом на голові, а шия була замотана шарфом. Тіло було заховано серед речей. При огляді з'ясувалося, що це 82-річна господиня квартири.

    Як розповіла заявниця правоохоронцям, вона познайомилася через сайт знайомств з чоловіком. Він привів її в цю квартиру, після чого почав їй погрожувати і показав труп в коморі. На щастя, їй вдалося втекти і дістатися додому. Вже після цього вона повідомила про побачене в поліцію.

    При з'ясуванні деталей патрульним поліцейським вдалося встановити і затримати чоловіка, який може бути причетний до злочину. Він знаходився в квартирі за адресою вулиця Якуба Коласа, 17. За словами поліцейських, спочатку він заперечував свою причетність до події, але пізніше зізнався.

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    У Києві чоловік покликав жінку на побачення і показав труп з пакетом на голові (фото, відео)
    У Києві чоловік покликав жінку на побачення і показав труп з пакетом на голові (фото, відео)
    У Києві чоловік покликав жінку на побачення і показав труп з пакетом на голові (фото, відео)
    У Києві чоловік покликав жінку на побачення і показав труп з пакетом на голові (фото, відео)
    У Києві чоловік покликав жінку на побачення і показав труп з пакетом на голові (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Попередньо, причиною смерті стало задушення, але остаточно причину встановлять за допомогою відповідних експертиз.

    Яким чином загибла і затриманий були пов'язані між собою, а також інші деталі події з'ясовуються.

    На місці працювали екіпажі поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управління, кінологи та експерти.

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