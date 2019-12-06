У Києві чоловік покликав жінку на побачення і показав труп з пакетом на голові (фото, відео)



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На місці працювали екіпажі поліції, слідчо-оперативні групи Фото: Інформатор

Жінка повідомила в поліцію про моторошну подію

У ніч на п’ятницю, 6 грудня, в поліцію звернулася жінка і заявила про страшну подію. Вона стверджувала, що в квартирі на вулиці Зодчих, 68 вона бачила труп жінки. На місце направили правоохоронців.

Повідомлення в поліцію надійшло близько 3:40. Про це повідомляє Інформатор.

Коли прибули правоохоронці, то інформація підтвердилася. В одній з квартир на 14 поверсі в коморі знаходився труп з пакетом на голові, а шия була замотана шарфом. Тіло було заховано серед речей. При огляді з'ясувалося, що це 82-річна господиня квартири.

Як розповіла заявниця правоохоронцям, вона познайомилася через сайт знайомств з чоловіком. Він привів її в цю квартиру, після чого почав їй погрожувати і показав труп в коморі. На щастя, їй вдалося втекти і дістатися додому. Вже після цього вона повідомила про побачене в поліцію.

При з'ясуванні деталей патрульним поліцейським вдалося встановити і затримати чоловіка, який може бути причетний до злочину. Він знаходився в квартирі за адресою вулиця Якуба Коласа, 17. За словами поліцейських, спочатку він заперечував свою причетність до події, але пізніше зізнався.

Попередньо, причиною смерті стало задушення, але остаточно причину встановлять за допомогою відповідних експертиз.

Яким чином загибла і затриманий були пов'язані між собою, а також інші деталі події з'ясовуються.

На місці працювали екіпажі поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управління, кінологи та експерти.