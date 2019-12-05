Правоохоронці завершили слідство за фактом вбивства столичного ювеліра



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Ювеліра Сергія Кисельова застрелили в його машині 5 березня 2019 року

Фігурантами справи є двоє колишніх працівників правоохоронних органів (СБУ і Національної поліції), ще один - раніше судимий

Столичною прокуратурою спільно зі Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Києві завершено розслідування відносно трьох осіб за фактом розбійного нападу та вбивства столичного ювеліра Сергія Кисельова у березні 2019 року в Києві.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідство встановило, що учасники злочинної групи ретельно готувалися до нападу та вживали заходів конспірації, проводили візуальне спостереження за підприємцем, вивчали спосіб його життя та маршрути пересування.

«Так, 5 березня 2019 року вказані особи підстерегли потерпілого біля житлового будинку на вулиці Флоренції в Дніпровському районі столиці. Один зі зловмисників сів в автомобіль підприємця та під погрозою пістолета вимагав віддати коштовності. Коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили. З місця вчинення злочину підозрювані втекли, не отримавши вигоду», - розповіли в прокуратурі.

Після цього, вказані особи вирішили вчинити злочин проти родичів підприємця. 13 квітня 2019 року під час підготовки до цього злочину їх затримали правоохоронці.

Один з затриманих виявився колишнім працівником Національної поліції, ще один – чинним працівником СБУ.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інші речові докази. Також у ході слідства зібрано докази причетності вказаних осіб до вчинення у 2017-2018 роках серії розбійних нападів на громадян із застосуванням вогнепальної зброї.

Злочинна діяльність підозрюваних упродовж вказаного періоду вирізнялася стійкістю, організованістю, чітким розподілом функцій та озброєністю, що дало підстави додатково кваліфікувати їх дії, як організація та участь в озброєній банді за ст. 257 КК України.

На даний час підозрюваним та їх захисникам відкриті матеріали кримінального провадження, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті. Підозрювані наразі перебувають під вартою.

Нагадаємо, 5 березня 2019 року Сергія Кисельова знайшли в «Мерседесі» з вогнепальним пораненням голови. Повідомлялося, що Кисельов є потерпілим у справі «діамантових прокурорів».

Згодом у ході спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до вбивства ювеліра. Двоє з затриманих виявилися колишніми