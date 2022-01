The New York Times навчив іноземців вимовляти слово «Київ»

Американське видання присвятило темі вимови цілу статтю

Видання The New York Times присвятило цілу статтю на тему, як іноземцям правильно вимовляти слово «Київ». Про це повідомляється на сайті видання The New York Times.

У виданні пояснюють іноземцям, що назва столиці України більше схоже на «київ», ніж на двоскладне «кей-ев», яке люблять російськомовні, але і це не зовсім така вимова.

Для детальнішого пояснення вимови слова «Київ», видання розпитало українця Андрія Смитнюка. Він викладає українську та російську мови в Кембриджському університеті, тому в інтерв’ю для видання The New York Times розбив слово «Київ» по буквах для англомовних.

«Звук К такий же, як і в англійській мові. Буква Y схожа на звук I в слові «little bit». I схоже на першу частину слова «yeast». V – це трохи коротша версія W, як у «low» або майже як V у «love», – пояснив викладач.

Повідомляється, що у 2019 році Юрій Шевчук, викладач української мови Колумбійського університету, розповів про вимову слова «Київ» корінними українцями.

За його словами, вони наголошують на першому голосному і вимовляють його як «і» у слові «kid» або «lid». Другий голосний вимовляється як окремий склад і звучить як звук «ee» в слові «keel». Буква V також вимовляється трохи інакше, як і кінець слова «low».

Андрій Смитнюк також зазначив, що однією з поширених вимових, «key-ev», є російська форма вимови, яку американці можуть чути частіше. Проте Смитнюк зауважив, що наполягає на тому, аби іноземці вимовляли це по-українськи, «щоб якомога ближче до оригіналу».

Смитнюк зазначає, що це працює з іменами. «Я вважаю, що варто вимовляти чиєсь ім’я так, як його вимовляла б людина. Більшість людей не знають, як вимовляється Київ, тому я намагаюся не агресивно виправляти людей. Але багато людей сприймають це питання серйозно», – цитує слова викладача The New York Times.

