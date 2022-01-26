Кличко назвав головне бомбосховище столиці на випадок вторгнення Росії
Кличко: «Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен»
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада столиці України має «чіткий план» дій на випадок вторгнення Росії та назвав основним бомбосховищем у столиці Київський метрополітен. Про це він розказав в етері програми «Ранок».
«У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу «Ч», буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які будуть сповіщати про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії», – розповів Кличко.
Очільник столиці висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.
«Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось що це питання буде вирішене на політичному рівні, надіємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що говорять, про можливі воєнні дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде віднайдено шлях в жодному разі не дійти до такої екстремальної ситуації», – наголосив мер.
Нагадаємо, киянами розповіли, де можна перечекати обстріл ворога у разі його нападу на місто.
До слова, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я. Про це повідомив генерал-лейтенант, ексзаступник голови Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.
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