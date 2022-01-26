На столичній Оболоні правоохоронці вилучили трьох дітей із неблагополучної родини (фото)

Малеча лежала на ліжку, а батьків у квартирі не було

На столичній Оболоні правоохоронці спільно зі службою у справах дітей та сім’ї вилучили з родини трьох дітей, які мешкали у жахливих умовах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Малолітніх доставили на медогляд до лікарні, а відносно матері правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.

«До поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив, що у квартирі на вулиці Тимошенко стався конфлікт та бійка між родичами. На вказану адресу виїхали патрульні та медики.

На місці події вони помітили трьох малолітніх дітей, які перебували у жахливих умовах. Трикімнатне помешкання майже до стелі захаращене сміттям та мотлохом, а малеча лежала на ліжку. Батьків у квартирі не було, проте там перебував чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння, котрий назвався їх родичем.

За вказаною адресою негайно прибули співробітники ювенальної превенції Оболонського управління поліції та представники служби у справах дітей і сім’ї, які прийняли рішення про вилучення дітей, 2018, 2019 та 2020 років народження, та відвезли їх до лікарні», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині 11-річна дівчинка зателефонувала на лінію «102» зі словами: «Я не знаю, що мені робити», бо боялася лишатися вдома з батьками. Маленька жителька Бериславського району розповіла, що батьки п'яні сваряться і тато виганяє її з мамою з дому.

Як повідомлялося, поліція Київської області розшукала трьох хлопців, які пішли зі школи в Кагарлику та планували втечу до лісу. Дітей знайшли о 4:45 у кукурудзяному полі, де вони блукали серед ночі та навіть зробили схованку.