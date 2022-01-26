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    На столичній Оболоні правоохоронці вилучили трьох дітей із неблагополучної родини (фото)

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    Діти перебували у жахливих санітарних умовах - На столичній Оболоні правоохоронці вилучили трьох дітей із неблагополучної родини (фото)
    Діти перебували у жахливих санітарних умовах
    фото: пресслужба поліції

    Малеча лежала на ліжку, а батьків у квартирі не було

    На столичній Оболоні правоохоронці спільно зі службою у справах дітей та сім’ї вилучили з родини трьох дітей, які мешкали у жахливих умовах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Малолітніх доставили на медогляд до лікарні, а відносно матері правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.

    «До поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив, що у квартирі на вулиці Тимошенко стався конфлікт та бійка між родичами. На вказану адресу виїхали патрульні та медики.

    На місці події вони помітили трьох малолітніх дітей, які перебували у жахливих умовах. Трикімнатне помешкання майже до стелі захаращене сміттям та мотлохом, а малеча лежала на ліжку. Батьків у квартирі не було, проте там перебував чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння, котрий назвався їх родичем.

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    На столичній Оболоні правоохоронці вилучили трьох дітей із неблагополучної родини (фото)
    На столичній Оболоні правоохоронці вилучили трьох дітей із неблагополучної родини (фото)
    На столичній Оболоні правоохоронці вилучили трьох дітей із неблагополучної родини (фото)

    За вказаною адресою негайно прибули співробітники ювенальної превенції Оболонського управління поліції та представники служби у справах дітей і сім’ї, які прийняли рішення про вилучення дітей, 2018, 2019 та 2020 років народження, та відвезли їх до лікарні», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, на Херсонщині 11-річна дівчинка зателефонувала на лінію «102» зі словами: «Я не знаю, що мені робити», бо боялася лишатися вдома з батьками. Маленька жителька Бериславського району розповіла, що батьки п'яні сваряться і тато виганяє її з мамою з дому.

    Як повідомлялося, поліція Київської області розшукала трьох хлопців, які пішли зі школи в Кагарлику та планували втечу до лісу. Дітей знайшли о 4:45 у кукурудзяному полі, де вони блукали серед ночі та навіть зробили схованку.

    Теги: Київ діти поліція чоловік батьки
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    На столичній Оболоні правоохоронці вилучили трьох дітей із неблагополучної родини (фото)