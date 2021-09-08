Стало відомо, хто очолив «Мистецький Арсенал» (відео)

Олеся Островська-Люта керує закладом з 2016 року, а також була в.о. директора у проміжок між голосуваннями за нового директора

Олеся Островська-Люта керує закладом з 2016 року, а також була в.о. директора у проміжок між голосуваннями за нового директора

Комісія одноголосно проголосувала за кандидатуру Олесі Островської-Лютої

Переможницею конкурсу на посаду директорки «Мистецького Арсеналу» стала ексрадниця міністра культури Олеся Островська-Люта. Про це повідомила членкиня комісії Мирослава Лубківська (Барчук) на сторінці у Fаcebook.

«Переможниця конкурсу на посаду директорки Мистецького Арсеналу Олеся Островська підтримана одноголосно! Вітаємо!», – написала журналістка.

Олеся Островська-Люта

Михайло Кулиняк, міністр культури часів Януковича, якого вважали її основним конкурентом, в останній момент не з’явився на відбір і не став презентувати своє бачення майбутнього «Мистецького», пославшись на хворобу.

У підсумку, Островська-Люта отримала всі 9 голосів, інші кандидати, відповідно, жодного.

Під час презентації своєї програми, Островська-Люта сказала, що місія «Мистецького арсеналу» – «ставати інклюзивним і вільним середовищем». В МА, на її думку, потрібно вивчати культурну спадщину, розвивати різноплановий освітній компонент, інтегрувати різні культурні практики. Також «Арсенал» має бути інституцією, в якій «важлива фізична присутність».

Основні напрямки, які планує розвивати Островська-Люта: музейна та освітня робота, література та книжкова справа, сучасне мистецтво, театр.

Нагадаємо, Державне управління справами у липні оголосило повторний конкурс на посаду генерального директора «Мистецького арсеналу.

Перед тим, ініціативна група «Першого грудня» та виконавча рада українського ПЕН оприлюднили заяву з вимогою створити нову конкурсну комісію і провести новий конкурс на посаду керівника «Мистецького арсеналу» за прозорою процедурою.

6 липня конкурсна комісія не змогла обрати нового директора «Мистецького арсеналу», тому було оголошено повторний конкурс. Під час голосування жодна з кандидатур не отримала необхідних 5 балів. Найбільшу кількість голосів – 4 з 9 – отримав ексміністр культури часів Януковича (2010−2012 роки) Михайло Кулиняк, чинна директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта отримала 3 голоси.

Кулиняк, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах директора «Мистецького арсеналу», обізвав колишнього керівника Центру Довженка Івана Козленка, який критично оцінив перебіг та результати конкурсу, – «козльонком» та «лузером».