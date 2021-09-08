Кличко продемонстрував свою силу Банковій

До асоціації, яку очолює столичний мер, вступили нові члени

До Асоціації міст України вступило ще 9 членів. Тепер до Асоціації входить 951 громада. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час засідання правління.

«До нас надійшло 9 рішень місцевих рад про вступ до Асоціації. На сьогодні кількість членів Асоціації міст України збільшилася до 951. Чим більше нас буде, чим більше громад об’єднають свої зусилля, тим потужніші можливості місцевого самоврядування, аби відстоювати інтереси громад», – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 8 вересня розпочинає процес перегляду правок до законопроєкту №2143-3 «Про місто Київ – столицю України». Про це повідомив журналістам голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород цього комітету, перший заступник очільника фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у кулуарах парламенту.

Нагадаємо, у вересні 2019 року у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдингу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просив прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка та КМДА.

Напередодні, 23 вересня 2019 року, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.