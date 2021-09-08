У Кличка звернулися до президента та уряду щодо забезпечення належного опалювального сезону

Кличко:«Тарифи вдарять абсолютно по всіх і ми повинні подбати про всі громади та їх мешканців»

В Асоціації міст України назвали, що потрібно для запобігання зриву опалювального сезону 2021-2022 року

Асоціація міст України, за підсумками засідання Правління, звернулася до президента, уряду та парламенту щодо забезпечення початку та сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років, повідомляє пресслужба КМДА. Та запропонувала шляхи розв'язання проблемних питань, пов’язаних із подорожчанням газу для населення та бюджетної сфери.

«Наближається опалювальний сезон, в якому ціна газу збільшується з 4 до 7,6 грн для населення та з 7 до 20 грн за 1 куб м для бюджетної сфери. До цього ще додається вартість розподілу газу та інші витрати. Всі розуміють, що у людей немає коштів, аби оплачувати такі високі тарифи. А їх збереження на рівні минулого опалювального сезону для населення та бюджетної сфери потребуватиме від органів місцевого самоврядування додатково величезної суми – 25 млрд грн», – зазначив голова Асоціації Віталій Кличко.

В Асоціації міст України підкреслили, що для упередження зриву опалювального сезону 2021-2022 року, необхідно:

1.Негайно відновити можливість теплопостачання та гарячого водопостачання в 59 громадах, розблокувавши рахунки підприємств, арештовані через заборгованість по сплаті за природний газ та його розподіл.

2.Усунути дискримінаційні норми в договорах на постачання природного газу. А саме: терміни оплати за спожитий природний газ повинні збігатися з термінами оплати населенням за послуги теплопостачання (виключити передоплату/авансові платежі); розмір штрафних санкцій для підприємств теплопостачання повинен відповідати розміру штрафних санкцій для населення; не застосовувати штрафні санкції на заборгованість за природний газ, яка склалася у зв’язку з неоплатою населенням послуг за теплопостачання; визначити цільове призначення та обсяги природного газу за категоріями споживачів; виключити вимогу про банківські гарантії або договірне списання коштів.

3. Зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб м. – Щоб забезпечити безперебійне теплопостачання, зокрема, лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших об’єктів соціальної сфери.

4.Для збереження чинних нині тарифів на теплопостачання та гаряче водопостачання населенню та бюджетній сфері в опалювальний сезон 2021/2022 років громадам потрібні наступні компенсатори:

збільшення нормативів зарахування ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування на 5%;

зменшення обсягів реверсної дотації до 20% та збільшення базової дотації до 100%;

додаткова цільова субвенція на ремонт вулиць та доріг у громадах в обсязі 10 млрд грн;

спрямування громадам 50% коштів ДФРР, збільшивши його обсяг до 3% від загального фонду Держбюджету.

5.Спрямувати субвенцію з Держбюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах за період 2016-2021 роки в обсязі 37 млрд гривень.

Також в Асоціації підкреслили, що компенсація місцевим бюджетам має бути справедливою. «Потрібно визначити справедливий, прозорий і єдиний механізм компенсації для усіх громад – не «бартером», а грошима. Бо не можуть деякі міста отримати компенсацію в якомусь вигляді (фінансуванням певних об’єктів, наприклад), а інші – ні. Тарифи вдарять абсолютно по всіх і ми повинні подбати про всі громади та їх мешканців», – наголосив Кличко.