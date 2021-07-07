В Україні заборонили ще сім фільмів. Серед них – відомий усім серіал
Заборона на показ обґрунтована тим, що у зйомках брали участь особи, які створюють загрозу нацбезпеці
В Україні заборонили для демонстрації і поширення сім фільмів і серіалів. Справа в тому, що у створенні цих стрічок брали участь люди, які становлять загрозу національній безпеці України.
Інформацію оприлюднив сайт Державного агентства з питань кіно.
Під заборону потрапляють такі фільми:
- « Шукайте маму» (Росія, 2012)
- « Не плач за мною, Аргентина!» (Росія, 2012-2013)
- « Не народися вродливою» (Росія, 2005-2006)
- « Однокласниці» (Росія, 2007)
- « Щасливої дороги!» (Росія, 2008)
- « Алі-Баба і сорок розбійників» (Україна, 2005)
- « Офіцерські дружини» (Україна, 2015)
Серед осіб, які потрапляють під обмеження: актриса Юлія Глєбова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.
Раніше повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.