В Україні заборонили ще сім фільмів. Серед них – відомий усім серіал

Заборона на показ обґрунтована тим, що у зйомках брали участь особи, які створюють загрозу нацбезпеці

В Україні заборонили для демонстрації і поширення сім фільмів і серіалів. Справа в тому, що у створенні цих стрічок брали участь люди, які становлять загрозу національній безпеці України.

Інформацію оприлюднив сайт Державного агентства з питань кіно.

Під заборону потрапляють такі фільми:

« Шукайте маму» (Росія, 2012)

« Не плач за мною, Аргентина!» (Росія, 2012-2013)

« Не народися вродливою» (Росія, 2005-2006)

« Однокласниці» (Росія, 2007)

« Щасливої дороги!» (Росія, 2008)

« Алі-Баба і сорок розбійників» (Україна, 2005)

« Офіцерські дружини» (Україна, 2015)

Серед осіб, які потрапляють під обмеження: актриса Юлія Глєбова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.

Раніше повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.

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