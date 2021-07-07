  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні заборонили ще сім фільмів. Серед них – відомий усім серіал

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цим стрічкам скасували державну реєстрацію - В Україні заборонили ще сім фільмів. Серед них – відомий усім серіал
    Цим стрічкам скасували державну реєстрацію

    Заборона на показ обґрунтована тим, що у зйомках брали участь особи, які створюють загрозу нацбезпеці

    В Україні заборонили для демонстрації і поширення сім фільмів і серіалів. Справа в тому, що у створенні цих стрічок брали участь люди, які становлять загрозу національній безпеці України.

    Інформацію оприлюднив сайт Державного агентства з питань кіно.

    Під заборону потрапляють такі фільми:

    • « Шукайте маму» (Росія, 2012)
    • « Не плач за мною, Аргентина!» (Росія, 2012-2013)
    • « Не народися вродливою» (Росія, 2005-2006)
    • « Однокласниці» (Росія, 2007)
    • « Щасливої дороги!» (Росія, 2008)
    • « Алі-Баба і сорок розбійників» (Україна, 2005)
    • « Офіцерські дружини» (Україна, 2015)

    Серед осіб, які потрапляють під обмеження: актриса Юлія Глєбова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    В Україні заборонили ще сім фільмів. Серед них – відомий усім серіал

    Раніше повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.

    Читайте також:
    Теги: Росія кіно Україна серіал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні заборонили ще сім фільмів. Серед них – відомий усім серіал