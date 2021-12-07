Минулої доби від Covid-19 одужали майже 1,9 тис. киян
У Києві за добу коронавірус забрав життя 30 осіб
За минулу добу, 6 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1270 осіб. Це на 566 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 5 грудня було зафіксовано 704 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 307 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 270 тис. осіб (за добу 6 грудня – 1877)
- померли понад 7,7 тис. людей (за добу – 30)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 29 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 177 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 575 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 154 тис. осіб (за добу 6 грудня – 634)
- померли 4,3 тис. осіб (за добу – 13).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 18,5 тис.
6 грудня в Україні медики зафіксували понад 8 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.