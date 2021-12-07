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    Минулої доби від Covid-19 одужали майже 1,9 тис. киян

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    Наразі в Києві щодня одужує від коронавірусу більше людей, ніж виявляється нових хворих - Минулої доби від Covid-19 одужали майже 1,9 тис. киян
    Наразі в Києві щодня одужує від коронавірусу більше людей, ніж виявляється нових хворих
    фото з відкритих джерел

    У Києві за добу коронавірус забрав життя 30 осіб

    За минулу добу, 6 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1270 осіб. Це на 566 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 5 грудня було зафіксовано 704 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 307 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 270 тис. осіб (за добу 6 грудня – 1877)
    • померли понад 7,7 тис. людей (за добу – 30)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 29 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 177 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 575 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 154 тис. осіб (за добу 6 грудня – 634)
    • померли 4,3 тис. осіб (за добу – 13).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 18,5 тис.

    6 грудня в Україні медики зафіксували понад 8 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ Київщина епідемія карантин коронавірус
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    Минулої доби від Covid-19 одужали майже 1,9 тис. киян