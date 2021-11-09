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    У столиці вже працює п’ять пунктів допомоги з отримання Covid-сертифікатів у «Дії» (адреси)

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    У центрі масової вакцинації в Міжнародному виставковому центрі працюють три менеджери служби підтримки &laquo;Дії&raquo; - У столиці вже працює п’ять пунктів допомоги з отримання Covid-сертифікатів у «Дії» (адреси)
    У центрі масової вакцинації в Міжнародному виставковому центрі працюють три менеджери служби підтримки «Дії»
    фото: Михайло Федоров/Facebook

    Точки сапорту відкриваються в пунктах масової вакцинації

    У столиці з початку листопада запрацювали п’ять пунктів, в яких менеджери служби підтримки «Дії» допомагають українцям з генеруванням Covid-сертифікатів. Такі точки сапорту працюють у пунктах масової вакцинації.

    Наразі працюють пункти допомоги за такими адресами:

    • Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1 (9:00–19:00);
    • ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12 (12:00–18:00);
    • МВЦ, Броварський проспект, 15 (10:00–19:00);
    • Аеропорт «Київ», цілодобово;
    • Аеропорт «Бориспіль», цілодобово.

    8 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров побував в одному з наймасовіших пунктів вакцинації Києва – у Міжнародному виставковому центрі – і особисто допомагав людям генерувати Covid-сертифікати. «Сюди за день звертається 500 людей. У МВЦ зараз працюють 3 менеджери з 10 до 19 години. Вони допомагають друкувати сертифікат із порталу Дії або ж консультують, як отримати його в смартфоні», – написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

    За спостереженнями міністра, найчастіше допомога потрібна людям старшого віку. «У більшості з них є смартфон, і навіть зі встановленою «Дією», але потрібна додаткова допомога. Однак багатьом треба допомогти встановити застосунок і підказати, як ним користуватися. Підходять також і молоді люди, які цікавляться, чи можна з сертифікатами літати до Європи. Хочуть впевнитися, що все точно буде працювати», – розповів Федоров.

    За його даними, на сьогодні в «Дії» згенеровано понад 8 млн Сovid-сертифікатів.

    До кінця тижня Мінцифра відкриє понад 100 офлайн-точок сапорту в 20 областях України.

    Як повідомлялося, кількість вакцинованих двома дозами українців становить понад 8 млн людей, однією – близько 11,5 млн.

    За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

    Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов’язковим.

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    Теги: Київ вакцинація Михайло Федоров коронавірус
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    У столиці вже працює п’ять пунктів допомоги з отримання Covid-сертифікатів у «Дії» (адреси)