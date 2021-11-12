У Києві за добу виявлено понад 1,8 тис. нових хворих на коронавірус
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 43 особи
За минулу добу, 11 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1802 осіб. Це на 200 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 10 листопада було зафіксовано 2002 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 276 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 238 тис. осіб (за добу 11 листопада – 791)
- померли понад 6,7 тис. людей (за добу – 43)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 160 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 970 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 138 тис. осіб (за добу 11 листопада – 644)
- померли 3,6 тис. осіб (за добу – 44).
11 листопада в Україні медики зафіксували понад 24 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,1 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.
Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.
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