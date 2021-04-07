Стало відомо, скільки столичних медиків отримують додаткову фінансову допомогу

Віталій Кличко під час брифінгу розповів про відвідини однієї з київських лікарень

Щомісяця додаткові виплати отримує майже тридцять тисяч медичних працівників

Близько 27 700 працівників закладів охорони здоровʼя столиці отримують щомісячну безповоротну фінансову допомогу з міського бюджету. Серед них – лікарі, медсестри, молодший медперсонал, розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«Нагадаю, за медичною реформою, з квітня 2020-го медзаклади перейшли на фінансування Національної служби здоров’я. Яка фінансує, зокрема, і зарплатню медиків. Але медпрацівники столиці отримують збільшені виплати з міського бюджету. Ми ухвалили таке рішення ще минулого року. Щомісячну безповоротну фінансову допомогу отримують понад 27 700 лікарів, медсестер, молодшого медперсоналу. Це медпрацівники 84 медичних закладів столиці», – повідомив Віталій Кличко.

Він наголосив, що на таку фінансову підтримку столичних медиків у бюджеті міста на 2021 рік передбачили майже 1,5 мільярда гривень.

Щомісяця столичні лікарі отримують від міста 5000 гривень, медсестри – 4000, молодший медичний персонал – 2000 гривень.

«І ми продовжимо підтримувати і допомагати нашим медикам. Бо вони прийняли на себе найбільший удар у боротьбі з вірусом. І працюють сьогодні на межі людських можливостей. Виконують свою місію з порятунку здоров’я і життя людей. Я хочу ще раз подякувати і висловити щиру підтримку нашим медикам», – наголосив Віталій Кличко.

Також під час брифінгу Віталій Кличко продемонстрував сюжет про відвідання Київської міської клінічної лікарні №3, де знаходяться на лікуванні хворі на коронавірус.

Раніше стало відомо, що відповідно до розпорядження Міністерства охорони здоровʼя України, всі працівники лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації захворювання на коронавірус, гарантовано отримують доплати до заробітної плати. На це виділено 341,6 млн грн на доплати з 1 січня до 30 квітня 2021 року.