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    У Києві зафіксували 95 нових випадків захворювання на коронавірус

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    До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів - У Києві зафіксували 95 нових випадків захворювання на коронавірус
    До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів

    Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

    Захворювання на коронавірус виявили ще в 95 мешканців Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «За минулу добу іще в 95 мешканців Києва виявили коронавірус. На сьогодні в столиці вже 7620 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко. 

    Серед тих, хто захворіли: 40 жінок віком від 18 до 82 років. 49 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв. І шість хлопчиків від 3 до 14 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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    «Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18. У Шевченківському – 13 та в Печерському районі – 11 випадків, – зазначив мер. -Дотримуватися елементарних правил значно простіше, ніж потім довго лікуватися. Тому, будьте обережними і бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

    Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

    Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

    У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

    Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

    Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

    У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

    Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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