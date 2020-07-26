У Києві зафіксували 95 нових випадків захворювання на коронавірус



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До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів

Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

Захворювання на коронавірус виявили ще в 95 мешканців Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«За минулу добу іще в 95 мешканців Києва виявили коронавірус. На сьогодні в столиці вже 7620 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 40 жінок віком від 18 до 82 років. 49 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв. І шість хлопчиків від 3 до 14 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18. У Шевченківському – 13 та в Печерському районі – 11 випадків, – зазначив мер. -Дотримуватися елементарних правил значно простіше, ніж потім довго лікуватися. Тому, будьте обережними і бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

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Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).