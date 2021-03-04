На доплату медикам за Covid-вакцинацію виділено майже 1,5 млрд грн

Доплати отримають медики, які задіяні у кампанії з вакцинації від коронавірусу

На доплату рацівника лабораторних підрозділів МОЗ виділено понад 340 млн грн

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження «Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками». Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Відповідно до розпорядження, всі працівники лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації захворювання на коронавірус, гарантовано отримують доплати до заробітної плати. На це виділено 341,6 млн грн на доплати з 1 січня до 30 квітня 2021 року.

Доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації захворювання коронавірус, здійснюватимуть відповідно до статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за програмами Міністерства охорони здоров’я із залишку коштів у Фонді боротьби з Covid-19 станом на 1 січня 2021 року.

Крім цього, будуть виділені додаткові кошти в сумі 1,482 млрд грн на оплату медичних послуг щодо вакцинації проти Covid-19, які надають надавачі медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

В рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.