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Стало відомо, скількох безбілетників за день мають штрафувати столичні контролери

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, скількох безбілетників за день мають штрафувати столичні контролери
Іноді столичні контролери вимушені штрафувати самі себе, щоб отримати премію
фото: Олександр Мазуренко

У контролерів Києва є щоденний план штрафування пасажирів без квитків

Контролери столичного громадського транспорту мають штрафувати щонайменше двох безбілетників за зміну. Про це свідчать документи, які публікує об’єднання «Пасажири Києва».

Офіційно Київпастранс не визнає існування плану штрафування безбілетників, про що йдеться в одному з оприлюднених документів.

Стало відомо, скількох безбілетників за день мають штрафувати столичні контролери фото 1
фото: t.me/kyivpassengers

Водночас активісти звертають увагу: інший документ із підписом директора з транспорту Київпастрансу Сергія Литвинова цій інформації суперечить.

Стало відомо, скількох безбілетників за день мають штрафувати столичні контролери фото 2
фото: t.me/kyivpassengers

Згідно з додатком, контролер має оштрафувати щонайменше двох безбілетників за одну зміну. Інакше не отримає місячну премію.

«Оскільки цей план не завжди можна виконати через те, що культура оплати досить висока, як кажуть нам контролери, то вони вимушені штрафувати самі себе (викуповувати за власний кошт квитанції), щоб мати можливість отримати премію», – йдеться в повідомленні «Пасажирів Києва». 

Нагадаємо, влада Києва хоче в майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області. 

Теги: штраф квиток громадський транспорт Київ

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