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У Рівному відновлено найстаріший тролейбус України: як проїхатися (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Рівному відновлено найстаріший тролейбус України: як проїхатися (фото)
Загалом на відновлення тролейбуса витратили приблизно 500-600 тис. грн
фото з відкритих джерел

Унікальність тролейбуса полягає у тому, що це єдиний автентично відновлений дводверний тролейбус

КП «Рівнеелектроавтотранс» відреставрувало найстаріший тролейбус, який відкрив рух в місті 1974 року. Про це повідомляє «Суспільне».

Ідейним натхненником відновлення став Антон Бриних, котрий курував процесом та займався пошуком деталей. За його словами, це найстаріший пасажирський «рогатий» України, який досі працює.

«У Рівному з'явилася ексклюзивна історична атракція. Працівники служби рухомого складу КП Рівнеелектроавтотранс відреставрували перший тролейбус практично до заводського стану. Наразі це найстаріший діючий пасажирський тролейбус України та один із 17 тролейбусів Škoda 9Tr, які збереглися у світі як діючі музейні експонати», – зауважив Антон Бриних.

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У Рівному відновили найстаріший тролейбус і катають на ньому пасажирів
фото: Суспільне

З його слів, унікальність тролейбуса також полягає у тому, що це єдиний автентично відновлений дводверний тролейбус.

«Усі музейні тролейбуси Škoda 9Tr у країнах Європи трьохдверні. Його спеціально зберегли та відновили. Це було не просто. Спочатку була ідея просто підфарбувати тролейбус, потім — зробити капітальний ремонт, а згодом ми вирішили реставрувати його. Замовляли оригінальні запасні частини з Чехії, з інших країн. Нам допомагали, тому це надбання не тільки Рівного, а й усього світу», – додав Бриних.

Капітальний ремонт транспорту тривав майже пів року. Перерви у роботі були пов'язані із доставкою запчастин. Загалом на відновлення тролейбуса витратили приблизно 500-600 тис. грн.

Наразі тролейбус доступний для приватних замовлень.

Нагадаємо, що влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області. Згідно з цим, вартість проїзду в Києві може зрости у чотири рази.

Теги: громадський транспорт Рівне музеї

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