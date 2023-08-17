Вартість проїзду в Києві може зрости у чотири рази – КМДА

Всі маршрутки хочуть замінити на комунальний транспорт

Влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області. Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю «Радіо Київ – 98 FM».

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За словами Кандибора, реальним завданням є заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити тільки після підвищення вартості проїзду.

На думку чиновника, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан – замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт.

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У КМДА вважають, що акцент потрібно зробити на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих капіталовкладень щодо будівництва контактної мережі. До того ж, на думку Кандибора, завдяки розвитку мережі тролейбусів у Києві покращиться екологія.

«Потрібно з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 км. Цю відстань зможуть подолати тролейбуси, які проїжджають частину колії без проводів», – зазначив чиновник.

Нагадаємо, у Києві проїзд для учнів у громадському транспорті буде платним із 1 липня до 31 серпня. На період канікул знижка на проїзні для школярів становитиме 75%.