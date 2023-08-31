Міністерство спорту хоче побудувати в Києві тенісні корти за 300 млн грн

Очікувана вартість ремонту тенісних кортів – 307 млн 831 тис. 733 грн

У Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр. Тендер на ремонт будівель і тенісних кортів, який оголосило міністерство молоді та спорту України, коштуватиме майже 308 млн грн. Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozorro.

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Центр хочуть організувати на базі держпідприємства «ЦУТБ «Льодовий стадіон» на проспекті Академіка Глушкова, 9. Очікувана вартість робіт – 307 млн 831 тис. 733 грн.

Тендер на сотні мільйонів гривень від міністерства молоді та спорту скріншот

Роботи необхідно виконати до кінця квітня 2025 року, а тендерні пропозиції прийматимуть до 8 вересня. Водночас сам аукціон призначено на 11 вересня.

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Зазначимо, що державне підприємство «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» підпорядковується міністерству молоді та спорту України. Директором ДП з 2020 року є Павло Андрєєвський.

Нагадаємо, що дитячий садочок у Кременчуці хотів купити кухонний термометр за 384 млн грн. Участь в цьому тендері взяв місцевий підприємець Андрій Чорноіван, який став переможцев. Він був готовий продати термометр за 384 млн 100 тис. грн. Проте згодом виявилося, що у тендері була зроблена помилка: замість справжньої вартості у 120 грн там вписали 384 млн грн. Вже після цього договір анулювали.