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Міністерство спорту хоче побудувати в Києві тенісні корти за 300 млн грн

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міністерство спорту хоче побудувати в Києві тенісні корти за 300 млн грн
Національний тенісний центр хочуть організувати на базі «Льодового стадіона» на проспекті Академіка Глушкова, 9
фото з відкритих джерел

Очікувана вартість ремонту тенісних кортів – 307 млн 831 тис. 733 грн

У Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр. Тендер на ремонт будівель і тенісних кортів, який оголосило міністерство молоді та спорту України, коштуватиме майже 308 млн грн. Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozorro.

Центр хочуть організувати на базі держпідприємства «ЦУТБ «Льодовий стадіон» на проспекті Академіка Глушкова, 9. Очікувана вартість робіт – 307 млн 831 тис. 733 грн.

Тендер на сотні мільйонів гривень від міністерства молоді та спорту
Тендер на сотні мільйонів гривень від міністерства молоді та спорту
скріншот

Роботи необхідно виконати до кінця квітня 2025 року, а тендерні пропозиції прийматимуть до 8 вересня. Водночас сам аукціон призначено на 11 вересня.

Зазначимо, що державне підприємство «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» підпорядковується міністерству молоді та спорту України. Директором ДП з 2020 року є Павло Андрєєвський.

Нагадаємо, що дитячий садочок у Кременчуці хотів купити кухонний термометр за 384 млн грн. Участь в цьому тендері взяв місцевий підприємець Андрій Чорноіван, який став переможцев. Він був готовий продати термометр за 384 млн 100 тис. грн. Проте згодом виявилося, що у тендері була зроблена помилка: замість справжньої вартості у 120 грн там вписали 384 млн грн. Вже після цього договір анулювали.

Читайте також: Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться
Теги: Київ тендер стадіон Міністерство молоді і спорту України

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