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На виїзді з Києва вантажівка розтрощила бетонний блокпост

Надія Карбунар
glavcom.ua
На виїзді з Києва вантажівка розтрощила бетонний блокпост
Рятувальники за допомогою маніпулятора прибрали бетонні блоки з дороги
фото: КАРС «Київська служба порятунку»

Блоки конструкції блокпоста розкидало по проїжджій частині Житомирського шосе

На світанку 2 вересня на в’їзді до Києва з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода. У Святошинському районі столиці водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та зіткнувся з блокпостом. Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Обійшлося без жертв. Але бетонні блоки конструкції блокпоста розкидало по проїжджій частині Житомирського шосе, що суттєво ускладнило рух автотранспорту.

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Рятувальники першого аварійно-рятувального взводу КАРС «Київська служба порятунку» оперативно прибули на місце виклику та за допомогою маніпулятора прибрали бетонні блоки з дороги. Рух транспорту на Житомирському шосе було відновлено.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва в неділю, 27 серпня, легковик Toyota на швидкості в’їхав у стіну багатоповерхового будинку. Подія сталась на бульварі Леоніда Бикова.

Також 27 липня в Бориспільському районі Києва сталася аварія, внаслідок якої постраждали дев'ятеро людей. Тоді легковик влетів в автобус.

Теги: дороги водій Київ ДТП

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