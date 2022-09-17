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Потяг до перемоги. Україною курсує незвичайний поїзд (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Потяг до перемоги. Україною курсує незвичайний поїзд (фото, відео)
Незвичайний потяг курсує за маршрутом Київ-Ужгород
фото: glavcom.ua

Кожен вагон поїзда розмальований

«Укрзалізниця» запустила новий незвичайний потяг за маршрутом Київ-Ужгород. Його особливість у тому, що кожен із семи вагонів поїзда розмальований. Малюнки присвячено тимчасово окупованим територіям України.

Вагони розписували кращі українські митці.

Основою для сюжетів стали подвиги українців, які борються, попри тиск окупантів та постійну небезпеку.

До слова, київська кільцева електричка додає вечірні рейси, щоб дати змогу пасажирам вечірніх поїздів легко та безпечно дістатися з вокзалу до фактично будь-якого району Києва перед комендантською годиною.

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Теги: відео потяг Ужгород Укрзалізниця Київ

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