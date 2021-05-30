ВООЗ не виключає, що Covid-19 може мати лабораторне походження з Китаю

Теорія про те, що спалах коронавірусу розпочався з витоку з китайської лабораторії у Вухані, не виключається

ВООЗ має повідомити про плани подальшого розслідування, оскільки люди нічого не чули з часу проведення лютневої місії

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Дейл Фішер заявив, що версія про лабораторне походження коронавірусу не відкидається. Про це він заявив у етері BBC Radio 4.

За словами Фішера, який є головою Глобальної мережі зі сповіщення про спалахи захворювань та реагування на них, яка координується ВООЗ, теорія про те, що спалах коронавірусу розпочався з витоку з китайської лабораторії у Вухані, не виключається.

Водночас, він додав, що ця версія залишається неперевіреною, попри звіт з даними американської розвідки, який стверджував, що троє співробітників лабораторії захворіли на коронавірус на початку грудня 2019 року.

«Ми вважаємо, що всім лабораторним працівникам були зроблені серологічні тести, і всі тести на антитіла були негативними. Сем це було причиною, через яку ризик був применшений», – пояснив Фішер.

Він додав, що ВООЗ має повідомити про плани подальшого розслідування, оскільки люди нічого не чули з часу проведення лютневої місії, і тому думають, що ВООЗ припинила шукати джерела походження Covid-19, що не відповідає дійсності.

Він також припустив, що втаємниченість Китаю щодо походження вірусу може бути зумовлена побоюванням компенсації.

До слова, британська розвідка допускає, що Covid має штучне походження.

Раніше Сполучені Штати Америки та Велика Британія закликали в ООН Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) відновити місію в Китаї, яка займалася пошуком джерела походження коронавірусу Covid-19.

За день до того стало відомо, що американська розвідка отримала нові дані про походження коронавірусу.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії.

Нагадаємо, в кінці березня був оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати Походження коронавірусу Covid-19.

У документі найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.

При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку Covid-19 з лабораторії Уханьского Інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.