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    Covid-19 Україні: за добу одужали майже 5 тисяч пацієнтів

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    З підозрою чи підтвердженим діагнозом Covid-19 вчора госпіталізували 810 людей - Covid-19 Україні: за добу одужали майже 5 тисяч пацієнтів
    З підозрою чи підтвердженим діагнозом Covid-19 вчора госпіталізували 810 людей
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових випадків зафіксовано у Дніпропетровській та Миколаївській областях

    В Україні за минулу добу виявили 1703 нових хворих на коронавірус. Також 4 934 пацієнти одужали, а 64 – померли від ускладнень. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Найбільше нових випадків у Дніпропетровській області (+134), Миколаївській області (+107), Харківській області (+68), Запорізькій області (+69).

    З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 810 людей

    Зазначимо, що на сайті РНБО вказано, що за минулу добу заразились 1022 людини.

    Разом з тим, за даними МОЗ, в Україні 1703 нових випадки Covid-19.

    Додамо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період.

    Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.

    До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина хвороби щеплення коронавірус Віктор Ляшко
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    Covid-19 Україні: за добу одужали майже 5 тисяч пацієнтів