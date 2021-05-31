Covid-19 Україні: за добу одужали майже 5 тисяч пацієнтів
Найбільше нових випадків зафіксовано у Дніпропетровській та Миколаївській областях
В Україні за минулу добу виявили 1703 нових хворих на коронавірус. Також 4 934 пацієнти одужали, а 64 – померли від ускладнень. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Найбільше нових випадків у Дніпропетровській області (+134), Миколаївській області (+107), Харківській області (+68), Запорізькій області (+69).
З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 810 людей
Зазначимо, що на сайті РНБО вказано, що за минулу добу заразились 1022 людини.
Разом з тим, за даними МОЗ, в Україні 1703 нових випадки Covid-19.
Додамо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період.
Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.
До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.