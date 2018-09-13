Столична мерія звинувачує Мінкульт у гальмуванні розкопок на Поштовій



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Фото: Александр Яремчук Стародавня вулиця під Поштовою площею

Міністерство культури не надає згоду на проведення археологічних досліджень на Поштовій площі

Міністерство культури України гальмує археологічні розкопки на Поштовій площі, де також планується створити музей. Про це 44.ua повідомили в Департаменті культури КМДА.

Зазначається, що 31 липня між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» і Інститутом археології НАН України укладено договір про проведення археологічних досліджень на земельній ділянці на Поштовій площі. Але щоб продовжити розкопки, Мінкультури має дати свою згоду.

«Дозвіл на проведення археологічних розкопок Міністерство культури видає на ім'я науковця при наявності у нього кваліфікаційного документа (відкритого листа), виданого Інститутом археології НАН України. На сьогоднішній день відомо, що відповідний відкритий лист видано Кваліфікаційною Радою археологу - Івакіну Всеволоду Глібовичу. При цьому в Департаменті сьогодні відсутня інформація про надання Міністерством культури України дозволу на проведення відповідних робіт на пам'ятці археології місцевого значення», - розповіли в департаменті.

Що стосується фінансування археологічних досліджень, то місто в кінці липня на роботи виділило понад 3,7 млн грн.

«Згідно з угодою, яку уклали з Інститутом археології 31 липня 2018 року, фінансування археологічних досліджень визначено на рівні - 3,77 млн грн», - повідомили в департаменті.

Нагадаємо, активісти групи «Музей на Поштовій площі» заявили про необхідність розірвання договору між Інститутом археології НАН України та замовником будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» КМДА.

У місці розкопок на Поштовій площі в Києві увімкнуть цілодобові веб-камери, аби охочі могли слідкувати за археологічними дослідженнями.

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