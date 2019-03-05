Столична поліція затримала молодика, який влаштував різанину на вулиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисником виявився 29-річний киянин, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців Фото: Нацполіція

Між чоловіками виникла бійка, під час якої один із них вдарив ножем опонента

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Севастополя відбувається бійка. На виклик виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група для документування події.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на місці правоохоронці з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час інциденту невідомий вдарив ножем потерпілого, а потім втік з місця події. Очевидці викликали постраждалому карету «швидкої» та надали поліцейським опис зловмисника.

У ході відпрацювання прилеглої території оперативні працівники затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили його до територіального управління поліції. Ним виявився 29-річний киянин, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення різних правопорушень.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 4 березня на вулиці Маршала Бірюзова, 19 в Києві (Борщагівка) стався смертельний інцидент: молодий хлопець під час конфлікту на вулиці вбив свого сусіда.