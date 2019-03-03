Столична поліція знайшла жінку, що викинула немовля



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Киянка показала місце, де немовля виявили правоохоронці

Жінка зізналася, що передчасно народила в домашніх умовах

У столиці поліцейські затримали жінку, яка після пологів залишила немовля у закинутому будинку. Про це інформує поліція Києва.

Жінку доставили до управління поліції для надання пояснень. Розпочато кримінальне провадження.

Під час спілкування із працівниками поліції жінка зізналася, що передчасно народила в домашніх умовах. Із її слів, дівчинка народилася мертва, тож вона винесла пакет із тілом дитини та залишила у зруйнованому будинку. 35-річна киянка показала місце, де немовля виявили правоохоронці.

Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу, а породіллю доставили до управління поліції. З нею спілкуються слідчі, аби встановити причини такого вчинку.

Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у неділю, 3 березня, в Києві на вулиці Фрометівській, що в Голосіївському районі, знайшли труп немовляти. Попередньо, це дівчинка. Тіло дитини лежало біля гаражів, де йде будівництво.

Напередодні у Києві в лісосмузі в пакеті знайшли тіло новонародженої дитини. Правоохоронці розшукують жінку, яка викинула дитину.