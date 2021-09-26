Рекордні ціни на газ. Експерт пояснив, що буде з опалювальним сезоном

«Нафтогаз України» вимагає від виробників тепла оплачувати природний газ наперед, тоді як комунальні підприємства отримують кошти за теплопостачання від населення у наступному місяці після надання послуг

Школи, садочки, лікарні вимушені купувати газ по 30 грн за кубометр

Високі ціни на газ для бюджетних установ та кабальні умови, які виставляє «Нафтогаз» виробникам тепла для населення ставлять під загрозу вчасний початок опалювального сезону. В інтерв’ю «Главкому» директор аналітичного центру Асоціації міст України Ярослав Рабошук заявив, що навіть якщо сезон і розпочнеться, то з великими проблемами й боргами для підприємств теплокомуненерго.

«Опалювальний сезон почнеться, питання лише, коли і як буде постачатися газ. А постачатися буде в борг, тому «Нафтогаз» відразу почне нараховувати штрафні санкції, пені. З підприємств будуть стягуватися ті кошти, які могли б не стягуватися, а й шли б на інші цілі – хоча б на модернізацію котелень, щоб їх робота була ефективнішою та коефіцієнт корисної дії був близько 100%, а не 50%, як зараз. Штрафи та пені, які «Нафтогаз» стягуватиме через суди, – це велика проблема теплокомуненерго», – сказав експерт.

В інтерв’ю «Главкому» директор аналітичного центру Асоціації міст України Ярослав Рабошук також заявив, що договори, які пропонує НАК «Нафтогаз України» виробникам тепла, є неприйнятними, адже підприємства не зможуть їх виконати. За його словами, «Нафтогаз» хоча й пропонує прийнятну на сьогодні ціну (7,42 грн за кубометр) вимагає оплачувати природний газ наперед, тим часом як комунальні підприємства отримують кошти за теплопостачання від населення у наступному місяці після надання послуг. «Нафтогаз» вимагає в договорах запровадити безспірне списання коштів з рахунків підприємств теплокомуненерго, тобто без суду НАК може списати ту суму, яку вважає за потрібне», – пояснив він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв’ю «Главкому», що попри захмарні ціни на газ на європейських біржах, українцям не варто очікувати підвищення тарифів. З його слів, у команди президента України є абсолютно чітка та контрольована програма в цьому напрямку.

До слова, 8 вересня Асоціація міст України звернулася до президента, уряду та парламенту щодо забезпечення початку сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років і запропонувала шляхи вирішення проблемних питань, пов’язаних із подорожчанням газу для населення та бюджетної сфери.

Тим часом на Вінничині «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для бюджетних установ до 24 гривень 93 копійок за кубічний метр з ПДВ та доставкою, без розподілу.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко заявив, що Кабінет міністрів повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн/куб. м замість ринкових 35 гривень, а місцевим бюджетам – погасити різницю в тарифах за минулі роки, щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.