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Столична влада хоче перепоховати тіло Ватутіна: подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична влада хоче перепоховати тіло Ватутіна: подробиці
Пам’ятник Ватутіну був споруджений над його могилою у Маріїнському парку в Києві
фото: КМДА

Дозвіл на ексгумацію дає саме Кабмін, також він визначає місце перепоховання

Влада столиці звернулася до Міністерства культури з поданням щодо ексгумації та перенесення тіла радянського генерала Миколи Ватутіна, який похований в урядовому кварталі Києва і пам’ятник якому, споруджений над могилою, демонтували 9 лютого.  Про це повідомив депутат Київської міської ради Володимир Прокопів у коментарі «Українській правді»

«Напрацювання щодо ексгумації і перепоховання тіла є, але рішення ще немає. Ми вже зробили подання на Мінкульт. Далі Мінкульт має зробити подання на Кабмін, бо то є пам’ятка загальнонаціонального значення. І Кабмін має винести рішення», – сказав Прокопів. 

Депуат Київради уточнив, що подання вносив профільний Департамент культурної спадщини КМДА. За його словами, такі документи повинні розглядатися до 30 днів.

За словами Прокопіва, дозвіл на ексгумацію дає саме Кабмін, також він визначає місце перепоховання. Але роботи, за словами депутата Київради, може виконати місцева влада.

Він уточнив, зазвичай процедура перепоховання забирає 1 день.

Водночас голова Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко повідомив, що вранці 10 лютого комунальники демонтували також частину постаменту, на якій був напис «Микола Ватутін».

Він зазначив, що «було трохи складніше з цим елементом, оскільки він виявився вагою в 24 тонни».

Пам’ятник Ватутіну споруджений над його могилою у Маріїнському парку в Києві. Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича. 

Монумент згідно з наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 2010 року має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 лютого у Києві був демонтований пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку.

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Теги: Кабмін Мінкульт депутат місцева влада Володимир Прокопів документи монумент влада декомунізація

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