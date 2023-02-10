Столична влада хоче перепоховати тіло Ватутіна: подробиці

Пам’ятник Ватутіну був споруджений над його могилою у Маріїнському парку в Києві

Дозвіл на ексгумацію дає саме Кабмін, також він визначає місце перепоховання

Влада столиці звернулася до Міністерства культури з поданням щодо ексгумації та перенесення тіла радянського генерала Миколи Ватутіна, який похований в урядовому кварталі Києва і пам’ятник якому, споруджений над могилою, демонтували 9 лютого. Про це повідомив депутат Київської міської ради Володимир Прокопів у коментарі «Українській правді»

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«Напрацювання щодо ексгумації і перепоховання тіла є, але рішення ще немає. Ми вже зробили подання на Мінкульт. Далі Мінкульт має зробити подання на Кабмін, бо то є пам’ятка загальнонаціонального значення. І Кабмін має винести рішення», – сказав Прокопів.

Депуат Київради уточнив, що подання вносив профільний Департамент культурної спадщини КМДА. За його словами, такі документи повинні розглядатися до 30 днів.

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За словами Прокопіва, дозвіл на ексгумацію дає саме Кабмін, також він визначає місце перепоховання. Але роботи, за словами депутата Київради, може виконати місцева влада.

Він уточнив, зазвичай процедура перепоховання забирає 1 день.

Водночас голова Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко повідомив, що вранці 10 лютого комунальники демонтували також частину постаменту, на якій був напис «Микола Ватутін».

Він зазначив, що «було трохи складніше з цим елементом, оскільки він виявився вагою в 24 тонни».

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Пам’ятник Ватутіну споруджений над його могилою у Маріїнському парку в Києві. Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича.

Монумент згідно з наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 2010 року має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 лютого у Києві був демонтований пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку.