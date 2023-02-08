Київ позбувся пам'ятника радянському льотчику Чкалову (фото)
Після демонтажу пам'ятник перенесуть до Музею авіації України імені Антонова
Сьогодні, 8 лютого, комунальники Києва демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу пам'ятник перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.
Як зазначається у повідомленні, для виконання демонтажу було задіяно бригаду з п’яти людей, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівку.
Також повідомляється, що завтра мають знести пам'ятник радянському воєначальнику Миколі Ватутіну.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі комунальні служби демонтували радянський пам’ятник Юхимові Пушкіну, відомий як «Танк».
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