Декомунізація. Які пам'ятники зникли з вулиць українських міст у 2022 році

У Києві, Переяславі та Ужгороді прибрали пам'ятники, присвячені «возз'єднанню України та Росії»

Цьогоріч в Україні було знесено кілька десятків пам'ятників радянського періоду

З початку повномасштабної війни в Україні розпочалось масове знесення пам'ятників радянського періоду. Особливість цієї хвилі демонтажу у тому, що під роздачу потрапляють не тільки комуністичні діячі, а й представники російської культури. Наприклад, за даними Мінкульту, за рік було демонтовано майже 30 пам'ятників одному лише письменнику Олександру Пушкіну. Аналітичний портал «Слово і Діло» підготував інфографіку про падіння монументів.

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У 14 областях було демонтовано 28 пам'ятників Олександру Пушкіну. Їх знесли у Мукачеві, Тернополі, Ужгороді, Конотопі, Чернігові, Миколаєві, Білій церкві, Кропивницькому, Запоріжжі, Чернівцях, Харкові, Житомирі, Кременчуці, Дніпрі, Краматорську та Києві.

У столиці було знесено погруддя Пушкіна біля Національного транспортного університету. Це не єдиний пам'ятник діячу: на проспекті Перемоги встановлено пам'ятник, який на державному обліку пам'ятник мистецтва національного значення – Департамент культури столичної адміністрації вже попросив міністерство дозволити його демонтаж.

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Окрім Пушкіна, в Україні було демонтовано дев'ять пам'ятників письменнику Максиму Горькому – зокрема у Вінниці та Дніпрі.

Також було знесено чотири пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову, зокрема в Одесі та Ізмаїлі.

В Одесі разом із Суворовим демонтували монумент імператриці Катерині II, встановлений у 2007 році. Боротьба за очищення міста від монумента точилася з 2012 року. Влітку цього року на сайті президента було зареєстровано петицію з проханням демонтувати пам'ятник: Володимир Зеленський запропонував міській раді розглянути пропозицію.

30 листопада міськрада вирішила демонтувати пам'ятники Суворову та Катерині та перенести їх на зберігання до музею.

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Досі в Україні залишається величезна кількість пам'яток «радянським визволителям», минулого року було знесено близько двох десятків.

У Тернополі демонтували пам'ятник російським військовим льотчикам, у Мукачеві, Вінниці, Рівному, Борисполі, Кропивницькому, Ужгороді та Чернівцях – пам'ятники радянським воїнам.

У Києві, Переяславі та Ужгороді прибрали пам'ятники, присвячені «возз'єднанню України та Росії».

У Харкові ще у квітні попрощалися із пам'ятником радянському маршалу Георгію Жукову – його демонтували активісти. Нагадаємо, що у 2019 році вже була спроба знести пам'ятник, але міська влада його відновила.

Нагадаємо, монументи, присвячені російським діячам, зникнуть із вулиць Дніпра.

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До слова, напередодні комунальники за допомогою крана зняли пам’ятник Катерині ІІ з постаменту – Одеса нарешті позбулася пам'ятника імператриці: як це було (фото).