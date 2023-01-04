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Декомунізація. Які пам'ятники зникли з вулиць українських міст у 2022 році

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Декомунізація. Які пам'ятники зникли з вулиць українських міст у 2022 році
У Києві, Переяславі та Ужгороді прибрали пам'ятники, присвячені «возз'єднанню України та Росії»
фото з відкритих джерел

Цьогоріч в Україні було знесено кілька десятків пам'ятників радянського періоду

З початку повномасштабної війни в Україні розпочалось масове знесення пам'ятників радянського періоду. Особливість цієї хвилі демонтажу у тому, що під роздачу потрапляють не тільки комуністичні діячі, а й представники російської культури. Наприклад, за даними Мінкульту, за рік було демонтовано майже 30 пам'ятників одному лише письменнику Олександру Пушкіну. Аналітичний портал «Слово і Діло» підготував інфографіку про падіння монументів.

У 14 областях було демонтовано 28 пам'ятників Олександру Пушкіну. Їх знесли у Мукачеві, Тернополі, Ужгороді, Конотопі, Чернігові, Миколаєві, Білій церкві, Кропивницькому, Запоріжжі, Чернівцях, Харкові, Житомирі, Кременчуці, Дніпрі, Краматорську та Києві.

Декомунізація. Які пам'ятники зникли з вулиць українських міст у 2022 році фото 1

У столиці було знесено погруддя Пушкіна біля Національного транспортного університету. Це не єдиний пам'ятник діячу: на проспекті Перемоги встановлено пам'ятник, який на державному обліку пам'ятник мистецтва національного значення – Департамент культури столичної адміністрації вже попросив міністерство дозволити його демонтаж.

Окрім Пушкіна, в Україні було демонтовано дев'ять пам'ятників письменнику Максиму Горькому – зокрема у Вінниці та Дніпрі.

Також було знесено чотири пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову, зокрема в Одесі та Ізмаїлі.

В Одесі разом із Суворовим демонтували монумент імператриці Катерині II, встановлений у 2007 році. Боротьба за очищення міста від монумента точилася з 2012 року. Влітку цього року на сайті президента було зареєстровано петицію з проханням демонтувати пам'ятник: Володимир Зеленський запропонував міській раді розглянути пропозицію.

30 листопада міськрада вирішила демонтувати пам'ятники Суворову та Катерині та перенести їх на зберігання до музею.

Досі в Україні залишається величезна кількість пам'яток «радянським визволителям», минулого року було знесено близько двох десятків.

У Тернополі демонтували пам'ятник російським військовим льотчикам, у Мукачеві, Вінниці, Рівному, Борисполі, Кропивницькому, Ужгороді та Чернівцях – пам'ятники радянським воїнам.

У Києві, Переяславі та Ужгороді прибрали пам'ятники, присвячені «возз'єднанню України та Росії».

У Харкові ще у квітні попрощалися із пам'ятником радянському маршалу Георгію Жукову – його демонтували активісти. Нагадаємо, що у 2019 році вже була спроба знести пам'ятник, але міська влада його відновила.

Нагадаємо, монументи, присвячені російським діячам, зникнуть із вулиць Дніпра.

До слова, напередодні комунальники за допомогою крана зняли пам’ятник Катерині ІІ з постаменту – Одеса нарешті позбулася пам'ятника імператриці: як це було (фото).

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Теги: пам'ятник

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