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Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову: історичне відео з Одеси (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову: історичне відео з Одеси (відео)
При світлі ліхтарів робочі збивають елементи пам'ятника ломом
фото із соцмереж

Від самого ранку робітники розбирали дерев'яний саркофаг, що приховував Катерину II, а тепер приступили до демонтажу

У середу ввечері в центрі Одеси почали демонтувати пам'ятник імператриці Катерині ІІ, а також повідомляють про знесення пам'ятника Суворову. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

На опублікованому відео можна побачити, як при світлі ліхтарів робочі збивають елементи пам'ятника ломом.

Повідомляється, що від самого ранку робітники розбирали дерев'яний саркофаг, що приховував Катерину II, а тепер приступили до демонтажу.

Заступник голови Офісу президента також виклав фото демонтажу з підписом «Почали».

Пізніше з'явились кадри, як фігуру одного із «засновників Одеси» вже зняли з монумента і кладуть на вантажівку.

Як повідомляє видання «Думська», також демонтують пам'ятник Суворову на селищі Котовського.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

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Теги: пам'ятник Одеса Україна

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