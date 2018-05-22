Столична влада назвала кількість переселенців, які проживають у Києві

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Щомісяця кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві збільшується приблизно на тисячу

Наразі у Києві проживають понад 160 тис. переселенців з анексованого Криму і з окупованих територій Донбасу. Про це повідомив перший заступник голови Київської держадміністрації Микола Поворозник.

«На початок травня в Києві зареєстровано внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Криму і Луганської та Донецької областей понад 162 тис. осіб або ж понад 115 тис. сімей. З них близько 35 тис. дітей і близько 40 тис. пенсіонерів», - сказав він в інтерв'ю 44.ua.

Поворозник також додав, що щомісяця кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві збільшується приблизно на 1 тисячу.

Як повідомлялося, станом на травень, в Україні на обліку перебувають понад 1,5 млн переселенців з окупованого Росією Донбасу й анексованого Криму.

Раніше екс-омбудсмен розкритикувала владу за ставлення до переселенців.

До слова, Україна отримає від Німеччини грант на 9 млн євро на створення житла для внутрішньо переміщених осіб.