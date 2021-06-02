Столичне комунальне підприємство заявляє про відсутність причин для обшуку

ДФС порушила процедуру збирання доказів, а ухвала на обшук видана з порушенням територіальної підсудності, заявили на підприємстві

Сьогодні, 2 червня, у приміщеннях, що використовуються комунальним підприємством «Головний Інформаційно-обчислювальний центр», Державна фіскальна служба під керівництвом Київської міської прокуратури провела обшуки. Про це повідомляє підприємство «ГІОЦ».

«При цьому, дозвіл надано на проведення обшуку з метою відшукування фінансово-господарської документації по ТОВ «ГЕРЦ» та ТОВ «ФК ГЕРЦ», а в мотивувальній частині ухвали взагалі фігурують обставини кримінального провадження щодо ПП «ТЕЙКІТ», яке зареєстроване в м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 18», – ідеться у повідомленні.

Тож, як зазначають у комунальному підприємстві, об’єктивна причина здійснювати обшук саме у КП «ГІОЦ» була цілком відсутня.

На комунальному підприємстві зауважили, що процедуру збирання доказів також було порушено. «Адже згідно з вимогами КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про проведення обшуку. А до КП «ГІОЦ» із тимчасовим доступом до речей та документів не звертались», – повідомили у КП «ГІОЦ».

Крім того, як зазначили у комунальному підприємстві, ухвалу видано із порушенням територіальної підсудності, оскільки Головне управління ДФС у Києві розташоване за адресою: вул. Шолуденка, 33/19, Шевченківський район, м. Київ.

Як наголошують у КП «ГІОЦ», візит ДФС був обумовлений заявами КП «ГІОЦ» до Головного управління СБУ у Києві та області стосовно втручання ТОВ «ГЕРЦ» в роботу Е-квитка (листопад-грудень 2020 року), а також до Головного управління Нацполіції щодо втручання в роботу Е-квитка та ЖКГ (травень 2021 року). У зв’язку із чим ведуться реальні слідчі дії за заявами саме КП «ГІОЦ» щодо протиправних дій «ГЕРЦ».

У комунальному підприємстві висловили сподівання, що Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України та Вища рада правосуддя вживатимуть необхідні дії для реагування відповідно до поданих заяв.

Нагадаємо, 11 травня розпочалися масові обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міської державної адміністрації.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Читайте також: