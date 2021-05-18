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    Столичні комунальники підозрюються у привласненні мільйона на розчищенні струмка

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    На&nbsp;розчистку струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районах Києва було виділено 15,71 млн грн - Столичні комунальники підозрюються у привласненні мільйона на розчищенні струмка
    На розчистку струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районах Києва було виділено 15,71 млн грн
    Фото: Маріанна Малина

    Прокурори вручили підозри двом працівникам КП «Плесо»

    Прокуратура підозрює посадовців комунального підприємства «Плесо» та ТОВ «ДК «Мідас» у привласненні коштів під час розчистки струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районах Києва за 15,71 млн грн. Про це пише «КиевVласть».

    У квітні 2020 р. підприємство «Плесо» замовило «Мідас» капремонт гідротехнічних споруд та розчистку струмка Сирець за 15,71 млн грн.

    Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи, сума невиконаних робіт в рамках цього договору становить 1,03 млн грн. Йдеться про роботи, які за договором субпідряду в липні 2020 року мало виконувати ТОВ «Будівельна група Укрлюкс». Економічна експертиза довела нанесення збитків міському бюджету на цю ж суму.

    8 квітня 2021 р. прокурори вручили підозри двом працівникам КП «Плесо» – заступнику начальника відділу проєктування та підготовки будівництва, а також інженеру технічного нагляду цього ж відділу. Наступного дня, 9 квітня, правоохоронці повідомили про підозру директору ТОВ «ДК «Мідас».

    14 квітня Подільський райсуд обрав заступнику начальника відділу проєктування та підготовки будівництва КП «Плесо» запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Того ж дня суд обрав запобіжний захід інженеру технагляду даного підприємства – він має заплатити заставу в розмірі 181,6 тис. грн. 20 квітня суд також обрав запобіжний захід директору «Мідас» – до 9 червня 2021 року він буде перебувати «під особистим зобов’язанням».

    «ДК «Мідас» зареєстровано в місті Бровари Київської області. Керівником компанії є Ігор Аладін, засновник В’ячеслав Московка, який до вересня 2020 займав посаду керівника фірми. Саме Московка підписував договір підряду з КП «Плесо». А договір субпідряду між з ТОВ «Будівельна група Укрлюкс» з боку «Мідас» підписала інша людина – фінансовий директор.

    Київське ТОВ «Будівельна група Укрлюкс» зареєстровано в лютому 2020 року. Його керівником є Олег Качур, засновником – Олег Тимошенко.

    Згідно з даними Prozorro, у 2018-2021 рр. ТОВ «ДК «Мідас» виграло тендерів на загальну суму 134,42 млн грн.

    Теги: прокуратура Київ суд ProZorro
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    Столичні комунальники підозрюються у привласненні мільйона на розчищенні струмка