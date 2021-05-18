Шахраї привласнили дві квартири в центрі Києва

У Печерському районі Києва одні з найдорожчих квартир у місті

Прокуратура через суд вимагає повернути столичній громаді дві квартири

Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні установлено, що шахраї заволоділи двокімнатною квартирою померлої киянки у Печерському районі. Скориставшись тим, що у власниці немає родичів та інших спадкоємців, шахраї підробили від її імені договір дарування, за яким вона начебто відчужила свою квартиру ще у 2009 році, а згодом зареєстрували право власності на неї через державного реєстратора.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про витребування квартири, вартість якої становить близько 2 млн грн, на користь територіальної громади столиці. В межах кримінального провадження на квартиру накладено арешт з метою недопущення її подальшого незаконного відчуження.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт відносно особи, яка на підставі підроблених документів зареєструвала на себе право власності на квартиру, вже скеровано до суду.

Крім того, окружною прокуратурою в судовому порядку скасовується державна реєстрація права власності на службову квартиру вартістю понад 11 млн грн..

Установлено, що у 2012 році неприватизовану чотирикімнатну квартиру у новозбудованому будинку в Печерському районі столиці передано у службове користування киянці, яка постійно проживає у квартирі разом зі своєю родиною.

Водночас, внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору купівлі-продажу вказана квартира в 2019 році була зареєстрована за фізичною особою та внесена до статутного фонду юридичної особи.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про скасування державної реєстрації права власності на вказану квартиру.