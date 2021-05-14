Експосадовець підозрюється у заволодінні коштами на ремонті приміщення «Сяйво Книги»

В історичній будівлі в центрі Києва понад пів століття знаходиться книжковий магазин «Сяйво Книги»

За даними слідства, привласнено близько 620 тис. грн бюджетних коштів

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими управління поліції у столичному метрополітені повідомлено про підозру колишньому директору комунального підприємства «Міський магазин» Київської міської державної адміністрації за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що комунальним підприємством «Міський магазин» було проведено процедуру закупівлі щодо реставрації приміщення в житловому будинку – пам’ятці архітектури, містобудування, історії місцевого значення, у якому понад пів століття знаходиться книжковий магазин «Сяйво Книги».

У подальшому, за даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді директора КП «Міський магазин», з метою заволодіння бюджетними коштами підписав акти приймання виконаних будівельних робіт та акт вартості устаткування, достеменно знаючи про те, що таке устаткування не змонтовано, а роботи, вказані в актах, не виконані у повному обсязі.

Як наслідок на рахунок підрядника перераховано грошові кошти за не виконані в повному обсязі роботи та послуги у розмірі близько 620 тис. грн, що підтверджується результатами судової будівельно-технічної експертизи.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Викриття злочину здійснювалося за оперативного супроводження Головного управління СБУ в Києві та Київської області.

Досудове розслідування триває.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

У свою чергу прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.