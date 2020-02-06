Столичні комунальники знову в очікуванні снігопаду



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На Київ насувається сніг

Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до снігопадів, які, за прогнозом синоптиків, очікуються сьогодні під вечір у столиці.

«Мокрий сніг розпочнеться після 15:30. Першими опади зустрінуть північно-західні околиці столиці. Після опадів температура опуститься до -3°C. Сніг прогнозують і в п'ятницю», - зазначили дорожники.

Спеціальна техніка чергуватиме на вихідних позиціях у столиці, щоб у разі погіршення погодних умов оперативно розпочати роботи на дорогах і тротуарах столиці.

До роботи готові 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

Комунальники закликають водіїв бути обачними та за можливості утриматися від поїздок на приватних авто, аби не заважати роботі спецтехніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується надати перевагу громадському транспорту для пересування містом.

Окрім того, водіїв переконливо просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та у непередбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюють.

Як повідомлялося, у Києві у п’ятницю буде морозно. Найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7 лютого очікується до -3 градусів. На дорогах ожеледиця. Вітер поривчастий.

Суттєві опади у Києві не очікуються, проте вдень може політати невеликий сніг