У Києві робочий тиждень завершиться морозом із вітром



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Циклон залишає Україну

У п’ятницю, 7 лютого, циклон, що приніс в Україну мороз і сніг, ослабне.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у Києві у п’ятницю буде морозно. «Найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7 лютого очікується до -3 градусів. Слизько, вітряно!» - написала вона.

Суттєві опади у Києві не очікуються, проте вдень може політати невеликий сніг.

Також вона повідомила, що у п’ятницю «сніг підсипатиме, періодично та місцями, на півночі, сході, півдні та навколо Карпат». «Центр, як той, що посередині, побуде у сухому повітрі. Температура повітря - найцікавіша, виходить на перший план. Бо найближчі дві доби в Україні очікуються із найміцнішими морозами… Завтра протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця», - попередила Діденко

Вона додала, що вітер північного напрямку досягатиме у п`ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.

Діденко прогнозує, що «з неділі-понеділка знову почнеться потепління».