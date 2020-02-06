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    Рятувальники попередили про спад рівня моря у Дніпро-Бузькому лимані

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    Дніпро-Бузький лиман має важливе транспортне та рибопромислове значення - Рятувальники попередили про спад рівня моря у Дніпро-Бузькому лимані
    Дніпро-Бузький лиман має важливе транспортне та рибопромислове значення

    Можливо ускладнення роботи підприємств морської галузі

    У Дніпро-Бузькому лимані до кінця доби очікується спад рівня моря з досягненням стихійних позначок, що спричинятиме ускладнення роботи підприємств морської галузі та морського транспорту.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 6 лютого в Дніпро-Бузькому лимані очікується спад рівня моря з досягненням стихійних позначок (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що очікуване явище спричинятиме ускладнення роботи підприємств морської галузі та морського транспорту.
    Дніпровсько-Бузький лиман — відкритий олігогалинний лиман в північній частині Чорного моря, на теренах Херсонської і Миколаївської областей України. Головний порт на лимані — Очаків.
    Також сьогодні на кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску«Через великі перемети під’їзди до дороги, що веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» та «Залізничне» є ускладнені. У пункті пропуску «Табаки» тимчасово не здійснювались пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач. Автотранспорт прикордонники перенаправляли до пункту пропуску «Виноградівка». Також зазначимо, що дорога між українським пунктом пропуску «Виноградівка» та молдовським «Вулканешти» має значний сніговий покров», - йдеться у повідомленні.
    Раніше повідомлялося, що аеропорт Херсона закрили через негоду.

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