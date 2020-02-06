Рятувальники попередили про спад рівня моря у Дніпро-Бузькому лимані
Дніпро-Бузький лиман має важливе транспортне та рибопромислове значення
Можливо ускладнення роботи підприємств морської галузі
У Дніпро-Бузькому лимані до кінця доби очікується спад рівня моря з досягненням стихійних позначок, що спричинятиме ускладнення роботи підприємств морської галузі та морського транспорту.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 6 лютого в Дніпро-Бузькому лимані очікується спад рівня моря з досягненням стихійних позначок (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», - йдеться у повідомленні.
Дніпровсько-Бузький лиман — відкритий олігогалинний лиман в північній частині Чорного моря, на теренах Херсонської і Миколаївської областей України. Головний порт на лимані — Очаків.